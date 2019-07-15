В рекламе алкоголя снова разрешат сниматься людям

Сергей Калашников, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, на днях внес в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, согласно которому должно быть возобновлено разрешение использовать в рекламных кампаниях алкогольной продукции различных образов, в том числе животных и людей. При условии, что они являются зарегистрированным товарным знаком. В тексте законопроекта помимо всего прочего указано, что законопроект преследует цель “устранить несоответствие Федерального закона “О рекламе” международным и российским законодательным нормам, направленным на защиту права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации и обеспечение реализации данных прав в рекламе интеллектуальной собственности, а также устранить противоречие в самом Федеральном законе”.