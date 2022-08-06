В рекламе Snickers назвали Тайвань страной. Пришлось извиняться перед Китаем

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В рекламе Snickers назвали Тайвань страной. Пришлось извиняться перед КитаемРекламодатель не рассчитал силы
Производитель шоколадных батончиков Snickers, компания Mars, выпустила рекламу, в которой рассказала о лимитированной серии продукции, доступной только на Тайване, в Южной Корее и Малайзии. В числе прочих Тайвань был назван страной.
После этого на популярной китайской платформе Weibo разогрелся настоящий скандал: возмущённые пользователи начали обсуждать рекламный ролик между собой и оставлять соответствующие комментарии к нему.
Mars сразу же поспешила извиниться. В официальном аккаунте компании было сказано, что рекламу изменили.