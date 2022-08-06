В рекламе Snickers назвали Тайвань страной. Пришлось извиняться перед Китаем

После этого на популярной китайской платформе Weibo разогрелся настоящий скандал: возмущённые пользователи начали обсуждать рекламный ролик между собой и оставлять соответствующие комментарии к нему.

Mars сразу же поспешила извиниться. В официальном аккаунте компании было сказано, что рекламу изменили.