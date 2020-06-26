В результате аварии сгорел грузовик заполненный iPhone 11

Судя по последним данным, происшествие произошло на скоростном шоссе недалеко от Нанкина, примерно в 300 километрах от Шанхая. Грузовой автомобиль стал участником ДТП, после чего и произошло возгорание, уничтожившее около 20 тыс смартфонов компании Apple. Источники на месте происшествия утверждают, что, к счастью, авария не привела к человеческим жертвам.

Стоит отметить, что практически сразу же местная полиция заявила о том, что iPhone, которые не сгорели, но оказались на дороге, не достались ни одному из участников движения. Впрочем, в подобном “приобретении” было бы мало смысла, так как еще во время погромов в США, компания продемонстрировала, что получать подобным нелегальным способом ее продукцию нет никакого смысла - Apple просто блокирует смартфоны, полученные нечестным способом.