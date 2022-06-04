В РФ начали переходить на электронику и бытовую технику российских брендов

Самой востребованной является техника в среднем и низком ценовых сегментах. Отмечается, что в марте-апреле текущего года продажи техники под брендами Hi и Novex выросли в 2,2 раза по сравнению с этим же периодом 2021 года.

Наиболее востребованными оказались посудомоечные машины, продажи этой техники выросли в 33 раза, пылесосы – в 9 раз, востребованность стиральных машин выросла в 2,8 раз, холодильников – в 2,6 раз, телевизоров – на 40%.

Причём спрос вырос на бренды Hi и Novex, принадлежащие «М.Видео-Эльдорадо». Эта техника относится к низкому и среднему ценовым сегментам c необходимым покупателю функционалом.