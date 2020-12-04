В роботах-пылесосах нашли уязвимость, которая позволяет прослушивать разговоры

Брешь в безопасности связана с навигацией, которой оснащены даже недорогие модели. Отмечается, что работает она с помощью лазерного луча, который посредством отражения ограничивает столкновение пылесоса со сторонними предметами. В то же время, исследователи обнаружили способность звуковых волн вызывать небольшие модификации в отраженном луче.

Именно эту находку специалисты и использовали при реализации алгоритма обработки подобных данных. Испытания разработанной системы под названием LidarPhone показали, что ее возможность распознавать речь человека достигает точности 90%. По мнению ученых, есть вероятность, что данная брешь может угрожать безопасности в домах владельцев роботов-пылесосов или других местах, в которых используется это устройство.