В роддомах Москвы запустили услугу онлайн-наблюдения за новорожденными

Портал Mos.ru отмечает, что доступ к видеонаблюдению могут предоставить только заведующий отделением либо лечащий врач. Необходимо заполнить пакет документов, после чего будет предоставлена индивидуальная ссылка, которую пришлют на электронную почту. Видео транслируется только в режиме реального времени, не записывается и не хранится.

Также отмечается, что такую услугу можно получить в ГКБ № 24, в которой проводился пилотный проект. А сейчас подключить видеонаблюдение можно ещё в трёх больницах: инфекционной клинической больнице № 2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.