В «Росатоме» освоили производство радиоактивного изотопа для медицины

Учёные «Росатома» впервые в России освоили производство нового медицинского радиоизотопа — тербия-161. Пресс-служба научного дивизиона сообщает, что этот изотоп поможет улучшить лечение рака. Исследования проводились в Институте реакторных материалов в Заречном, Свердловской области.

Первая партия тербия-161 была отправлена на испытания в Санкт-Петербургский центр радиологии и хирургических технологий имени Гранова. Там выяснили, что этот изотоп может доставлять дозу в 1,5 раза выше, чем препараты на основе лютеция. Это позволяет снизить радиационную нагрузку на пациента, уточнил заместитель директора Центра Гранова Андрей Станжевский.

Учёные продолжают изучать возможности применения тербия-161, так как его свойства обещают новые методы лечения различных заболеваний. Сырье для изотопа — гадолиний-160 — производит другой завод «Росатома» в Лесном. Российская атомная отрасль уже известна своими достижениями в производстве медицинских изотопов, обслуживая миллионы пациентов по всему миру.