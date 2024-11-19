В Росатоме спрогнозировали рост рынка интернета вещей на 60% к 2030 году

В России стремительно растёт интерес к технологиям интернета вещей (IoT), о чем сообщили представители госкорпорации Росатом. За последние два года объем рынка увеличился на 30% и составил 172 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году рынок может вырасти на 60% и достичь 276 млрд рублей. Главный прирост отмечается в сегменте программного обеспечения для IoT, который ежегодно увеличивается на 12%.

IoT охватывает устройства, подключённые к интернету для обмена данными: от умных часов до систем умного дома и офиса. Эти технологии помогают управлять освещением и отоплением, отслеживать состояние оборудования и предотвращать аварийные ситуации. Сейчас около трети расходов на IoT в России связаны с капитальным строительством, модернизацией объектов и инженерными сетями.

Особый спрос на IoT наблюдается в таких сферах, как безопасность, социальная инфраструктура, строительство и энергетика. Компании активно используют технологии для автоматизации производства, управления транспортом и анализа активности клиентов. По прогнозам, к 2030 году до 80 млрд рублей от общего объёма рынка может приходиться на ПО для IoT.