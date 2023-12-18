В Росатоме увеличили мощность лазеров в 10 раз

В Росатоме увеличили мощность лазеров в 10 разС помощью сложения пучков света
Российские учёные придумали, как складывать пучки света для усиления мощности лазера
Учёные из Росатома предложили инновационную систему объединения лазерных пучков для оптоволоконных лазеров, которая может увеличить мощность излучения в 10 раз. Это открывает новые перспективы применения лазеров в научных, технологических и промышленных областях. Сотрудники АО «НИИ НПО «ЛУЧ», входящего в Госкорпорацию «Росатом», завершили научно-исследовательскую работу по спектральному сложению лазерных пучков с использованием специальных фильтров.
Технология, основанная на принципе спектрального уплотнения каналов WDM (Wavelength Division Multiplexing), была адаптирована для технологических лазеров. Она позволяет значительно увеличить мощность излучения волоконных лазеров, которые активно применяются в промышленности для различных задач. Главный научный сотрудник АО «НИИ НПО «ЛУЧ», Виктор Федосеев, отметил, что волоконные лазеры, несмотря на их компактность и эффективность, имеют ограничения по единичной мощности, и новая технология может решить эту проблему.
Работа была выполнена в рамках аванпроекта частного учреждения «Наука и инновации», поддерживающего научное развитие атомной отрасли. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» является ключевым игроком в обеспечении атомной промышленности тепловыделяющими элементами, созданием топливных композиций и другими технологиями, включая лазерные системы.