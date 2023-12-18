В Росатоме увеличили мощность лазеров в 10 раз

Учёные из Росатома предложили инновационную систему объединения лазерных пучков для оптоволоконных лазеров, которая может увеличить мощность излучения в 10 раз. Это открывает новые перспективы применения лазеров в научных, технологических и промышленных областях. Сотрудники АО «НИИ НПО «ЛУЧ», входящего в Госкорпорацию «Росатом», завершили научно-исследовательскую работу по спектральному сложению лазерных пучков с использованием специальных фильтров.

Технология, основанная на принципе спектрального уплотнения каналов WDM (Wavelength Division Multiplexing), была адаптирована для технологических лазеров. Она позволяет значительно увеличить мощность излучения волоконных лазеров, которые активно применяются в промышленности для различных задач. Главный научный сотрудник АО «НИИ НПО «ЛУЧ», Виктор Федосеев, отметил, что волоконные лазеры, несмотря на их компактность и эффективность, имеют ограничения по единичной мощности, и новая технология может решить эту проблему.

Работа была выполнена в рамках аванпроекта частного учреждения «Наука и инновации», поддерживающего научное развитие атомной отрасли. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» является ключевым игроком в обеспечении атомной промышленности тепловыделяющими элементами, созданием топливных композиций и другими технологиями, включая лазерные системы.