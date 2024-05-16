В Роскачестве дали советы, как очистить память смартфона

Почти каждый пользователь сталкивается с проблемой нехватки памяти на своём смартфоне. Центр цифровой экспертизы Роскачества предлагает несколько простых советов, чтобы ускорить работу телефона без обращения к профессионалам.

Сначала нужно проверить, сколько свободного места осталось на устройстве, зайдя в раздел настроек под названиями «Память» или «Хранилище». Если доступная память составляет менее 15%, стоит освободить место, так как недостаток памяти может замедлить работу приложений.

Наибольшее количество места занимают системные файлы, кеш приложений, а также загруженные файлы. Для пользователей Android доступны специальные программы, которые автоматически удаляют кеш и дубликаты фотографий и видео, освобождая память.

Простым способом освободить память является очистка кеша приложений, что значительно улучшит производительность устройства. Также важно регулярно удалять файлы, загруженные из мессенджеров, чтобы предотвратить перегрузку памяти устройства.