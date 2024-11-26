В Роскачестве назвали правила безопасности в интернете

Эксперты Центра цифровой экспертизы, Роскачества, советуют россиянам больше внимания уделять безопасности в интернете, особенно при использовании браузеров. По их мнению, отключение отслеживания исходящего трафика на сайтах помогает минимизировать сбор информации о пользователях. Также они рекомендуют активировать автоматическую проверку безопасности сайтов и файлов, чтобы защитить данные от возможных угроз.

Специалисты подчеркнули важность внимательного отношения к адресной строке браузера. Это помогает избежать перехода на сомнительные сайты, которые могут содержать вредоносный контент. Дополнительно рекомендуется использовать режим инкогнито для предотвращения сохранения информации о посещённых страницах. Эксперты советуют тщательно проверять, какие разрешения выдаются сайтам, и ограничивать доступ к данным, если в этом нет необходимости.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко отметил, что современные браузеры обладают широкими возможностями для защиты пользователей. Они умеют блокировать подозрительные элементы и анализировать загружаемые данные. Однако в них периодически находят уязвимости, которые иногда используются для кибератак. Поэтому важно регулярно обновлять браузеры и следить за настройками безопасности.