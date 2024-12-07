В Роскачестве назвали причины медленного интернета на смартфоне

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему мобильный интернет может работать нестабильно и как с этим справляться. Основной совет — начинать с проверки простых вещей: остаток трафика в приложении оператора или включённый режим полёта, который отключает передачу данных. Если всё в порядке, стоит проверить, не находится ли устройство вне зоны покрытия сети.

Владельцы смартфонов с двумя SIM-картами могут столкнуться с тем, что только один слот поддерживает 4G. В таком случае стоит переставить SIM-карту и убедиться, что в настройках активирована передача данных. Иногда проблема кроется в самой SIM-карте — она может быть повреждена. Медленный интернет или его отсутствие также может быть вызвано вирусами, которые изменяют параметры подключения, поэтому эксперты рекомендуют использовать антивирусы и удалять подозрительные приложения.

Если сигнал сети слабый, это может влиять на скорость интернета. Также нестабильная работа возможна из-за устаревшей операционной системы или приложений. Регулярные обновления помогают избежать таких ситуаций. В крайнем случае можно сбросить настройки до заводских, но это удалит все данные. Эксперты советуют не забывать про перезагрузку устройства — простой, но часто эффективный способ. Если ничего не помогает, лучше связаться с оператором для решения проблемы.