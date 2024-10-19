В Роскачестве назвали привычки, «убивающие» смартфон

Эксперты Роскачества выявили несколько опасных ошибок, которые могут серьёзно повредить ваш смартфон. Они предупреждают, что постоянное использование беспроводных сетей, а также навигационных и «улучшающих» приложений могут привести к большим проблемам с устройством. Оказалось, что Wi-Fi и мобильный интернет расходуют много энергии, и важно отключать их, когда они не нужны. Также стоит следить за GPS, который активно тратит батарею на поиск спутников.

Другой серьёзной проблемой является автоматическое подключение к публичным Wi-Fi. Подключаясь к таким сетям, например, в кафе, вы подвергаете своё устройство риску взлома, и злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным. По словам Сергея Кузьменко, руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, чем больше важной информации у вас на смартфоне, тем выше риск. Поэтому лучше не хранить в телефоне такие данные, как пароли и реквизиты банковских карт.

Помимо этого, многие приложения, обещающие ускорить работу устройства, на самом деле могут его замедлить. Они могут выгружать важные процессы из оперативной памяти, и в итоге ваш телефон будет работать медленнее. Лучше самостоятельно удалить ненужные файлы, чем доверять это сторонним программам. Также следует остерегаться менеджеров паролей, так как многие из них являются фишинговыми приложениями, способными украсть ваши данные. Напоследок, старайтесь избегать самостоятельного ремонта смартфона и обращайтесь только в официальные сервисные центры, чтобы не ухудшить ситуацию и не потерять функциональность устройства.