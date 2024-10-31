В Роскачестве назвали признаки «палёных» смартфонов

Специалисты из Центра цифровой экспертизы Роскачества поделились советами, как распознать поддельный смартфон. Они отметили, что независимо от того, где был куплен телефон — в магазине или на онлайн-площадке, — всегда есть риск наткнуться на подделку. Эксперты подчеркнули, что недорогие модели часто имеют высокий процент брака, и устройства от малознакомых производителей требуют особого внимания при проверке.

Чтобы проверить Android-смартфон на подлинность, достаточно зайти в настройки, найти IMEI и ввести его на сайте imei.info. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на ошибки в интерфейсе и плавность работы устройства. Зависания при использовании нескольких приложений могут быть признаком подделки. Для владельцев iPhone есть свои методы: нужно сравнить серийный номер на устройстве с номером на упаковке и проверить IMEI на лотке для SIM-карты. Также важно убедиться, что App Store отображается на русском языке и протестировать пару приложений.

При покупке смартфона на маркетплейсе следует обращать внимание на название товара, наличие опечаток и несоответствия в характеристиках. Отсутствие отзывов и недавняя регистрация продавца могут говорить о том, что перед вами подделка. Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, подчёркивает, что для проверки подлинности телефона нужно изучить информацию о модели на официальном сайте производителя. Он также добавил, что качественные устройства не могут стоить слишком дёшево, и если вы видите предложение о продаже «суперуцененного» iPhone, скорее всего, это обман.