В Роскачестве назвали признаки «палёных» смартфонов

В Роскачестве назвали признаки «палёных» смартфоновИ как определить оригинальный гаджет
Специалисты из Центра цифровой экспертизы Роскачества поделились советами, как распознать поддельный смартфон. Они отметили, что независимо от того, где был куплен телефон — в магазине или на онлайн-площадке, — всегда есть риск наткнуться на подделку. Эксперты подчеркнули, что недорогие модели часто имеют высокий процент брака, и устройства от малознакомых производителей требуют особого внимания при проверке.
Чтобы проверить Android-смартфон на подлинность, достаточно зайти в настройки, найти IMEI и ввести его на сайте imei.info. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на ошибки в интерфейсе и плавность работы устройства. Зависания при использовании нескольких приложений могут быть признаком подделки. Для владельцев iPhone есть свои методы: нужно сравнить серийный номер на устройстве с номером на упаковке и проверить IMEI на лотке для SIM-карты. Также важно убедиться, что App Store отображается на русском языке и протестировать пару приложений.
При покупке смартфона на маркетплейсе следует обращать внимание на название товара, наличие опечаток и несоответствия в характеристиках. Отсутствие отзывов и недавняя регистрация продавца могут говорить о том, что перед вами подделка. Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, подчёркивает, что для проверки подлинности телефона нужно изучить информацию о модели на официальном сайте производителя. Он также добавил, что качественные устройства не могут стоить слишком дёшево, и если вы видите предложение о продаже «суперуцененного» iPhone, скорее всего, это обман.