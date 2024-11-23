В Роскачестве назвали признаки взлома Wi-Fi роутера

Если ваш интернет вдруг стал медленным, а сеть начала работать с перебоями, это может быть сигналом, что к вашему Wi-Fi подключились чужие устройства. В Центре цифровой экспертизы Роскачества пояснили, что такое вмешательство возможно, если настройки роутера недостаточно защищены. Чтобы проверить, кто пользуется вашей сетью, нужно зайти в интерфейс роутера через браузер, используя IP-адрес, например, 192.168.0.1, и авторизоваться.

В меню настроек роутера, в разделе вроде «Подключённые клиенты» или «Карта устройства», можно увидеть список активных устройств. Для проверки эксперты советуют временно отключить все свои гаджеты от сети. Если в списке останутся неизвестные устройства, это может означать несанкционированный доступ. Среди признаков взлома специалисты выделяют падение скорости интернета, изменение настроек роутера без вашего ведома или появление странной рекламы.

Чтобы защитить сеть, Роскачество рекомендует регулярно менять пароли на сложные комбинации, обновлять прошивку роутера и ограничивать доступ для случайных гостей, создав отдельную гостевую сеть. Также стоит скрыть название точки доступа Wi-Fi и избегать дешёвых роутеров от неизвестных брендов, которые могут не обеспечивать должного уровня безопасности.