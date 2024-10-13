В Роскачестве назвали простой «рецепт» ускорения работы Windows

Медленная работа компьютера — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие пользователи. Причины могут быть различными, включая нехватку оперативной памяти или перегруженный системный диск. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в новом информационном бюллетене поделились несколькими простыми советами по улучшению производительности.

Первый шаг к решению проблемы — это перезагрузка компьютера. Это может устранить множество мелких неполадок. Также важно установить последние обновления Windows, чтобы система работала стабильно. Для этого нужно открыть меню «Пуск» и найти «Центр обновления Windows».

Кроме этого, эксперты советуют отключить визуальные эффекты, чтобы улучшить работу устройства, а также удалить лишние программы из автозагрузки через диспетчер задач. Не забудьте также отключить ненужные уведомления Windows. Очистка памяти компьютера от ненужных файлов может значительно помочь, но будьте осторожны и не удаляйте важные системные компоненты. Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, добавляет, что установка SSD может существенно ускорить работу системы, а увеличение оперативной памяти позволит запускать больше приложений. И, конечно, не забывайте проверять компьютер на вирусы с помощью антивирусной программы. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете заметно улучшить производительность вашего устройства.