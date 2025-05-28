В Роскачестве назвали шаги в случае потери смартфона

Если ваш телефон потерялся или его украли, важно действовать быстро, чтобы вернуть устройство и защитить свои данные. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что время здесь играет решающую роль. Он советует не паниковать и сразу составить чёткий план действий, чтобы минимизировать риски и увеличить шансы на успешное решение проблемы.

Первым делом стоит проверить, не просто ли вы забыли телефон где-то рядом, позвонив на него. Если ответа нет, можно попробовать найти устройство с помощью специальных сервисов. Для Android есть Google Find My Device, а владельцы iPhone могут использовать приложение «Локатор» или iCloud. Эти сервисы показывают местоположение телефона, если он включён и подключён к интернету.

Если есть подозрение, что телефон попал к мошенникам, надо сразу удалить все данные через онлайн-сервисы Google или Apple. Затем важно сменить пароли от важных аккаунтов — почты, банковских приложений и соцсетей. Также не забудьте заблокировать SIM-карту, чтобы злоумышленники не могли звонить или получать коды безопасности. Кузьменко подчеркнул, что даже сложный пароль и двухфакторная аутентификация не гарантируют полной защиты, поэтому чёткие и быстрые действия после потери телефона очень важны.