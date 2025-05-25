В Роскачестве назвали три главные ошибки при использовании нейросетей

Мария Мустафаева, директор Центра компетенций по цифровой трансформации Роскачества, выделила три распространённые ошибки пользователей при взаимодействии с искусственным интеллектом. Одной из них она назвала недостаточно чёткое формулирование запросов. Пользователи часто воспринимают нейросети как обычные поисковые системы, не учитывая их способность генерировать сложные и контекстуализированные ответы. По словам эксперта, для получения качественного результата важно уточнять роль автора, формат контента и другие параметры.

Мустафаева отметила, что нейросети подвержены так называемым «галлюцинациям», когда технология ошибается в интерпретации запроса. Она подчеркнула, что технология пока не способна учитывать весь контекст, включая юридические нюансы и профессиональную специфику, поэтому не стоит полностью полагаться на неё при принятии важных решений. На данном этапе ИИ лучше использовать как вспомогательный инструмент, способный ускорить процесс обработки данных, но требующий проверки и доработки.

Третьей ошибкой эксперт отметила недостаточное внимание к вопросам кибербезопасности. Загрузка конфиденциальной информации в нейросети несёт риски утечек, особенно для бизнеса. Мустафаева подчеркнула, что пользователям необходимо учитывать правовые аспекты работы с ИИ: защиту персональных данных, соблюдение авторских прав и прозрачность алгоритмов. Кроме того, она отметила, что для компаний ИИ может стать не только инструментом автоматизации, но и средством стратегической трансформации, помогая снижать затраты, ускорять процессы и повышать гибкость.