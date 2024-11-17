В Роскачестве объяснили, почему нужно отвязать старый номер телефона

Роскачество предупредило, что большинство телефонных номеров, продаваемых в салонах связи, ранее принадлежали другим пользователям. Это может создавать риск для новых владельцев, так как они могут случайно получить доступ к аккаунтам старых пользователей в соцсетях, мессенджерах или интернет-банках. Эксперты отмечают, что такая ситуация выгодна мошенникам, которые могут использовать старые привязки для кражи денег и данных.

Особенно уязвимы пользователи, которые оставляют номер телефона подключённым к банковским сервисам или социальным сетям. Если номер перейдёт новому владельцу, мошенники могут воспользоваться этим, чтобы получить доступ к личным данным или финансовым операциям. В Роскачестве подчёркивают, что это может привести к утечке личной информации и финансовым потерям.

Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют вовремя отвязывать старые номера от всех приложений и сервисов. Это можно сделать через настройки профиля или обратившись в отделение банка. Такой шаг поможет предотвратить утечку данных и сохранить безопасность ваших аккаунтов.