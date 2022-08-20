В «Роскачестве» посоветовали придумывать пароли на основании строчек из песен

Эксперт объяснил такую необходимость тем, что пароль можно взломать методом перебора, поэтому чем сложнее и оригинальнее пароль как комбинация из прописных и строчных букв, цифр, специальных символов, тем сильнее это затрудняет злоумышленнику взлом пароля.

Кузьменко также отметил, что пользователи часто в качестве паролей используют знакомые слова, связанные с их интересами, название любимой группы или кличку домашнего питомца, но так делать не рекомендуется — такую информацию легко найти в социальных сетях.

Чтобы придумать надёжный пароль эксперт посоветовал, например, использовать фразу из какой-нибудь знакомой или любимой песни и каждое слово написать с прописной буквы или специального символа, переставить слова в обратном порядке и т. д.

«Если взять строчку «В траве сидел кузнечик», то можно вместо пробелов вставить цифры по числу букв в предыдущем слове: «В1Траве5Сидел5Кузнечик8». Также можно заменить в слове часть букв цифрами, поменять местами последнюю и первую буквы, вставить в середину слова символ», — порекомендовал Сергей Кузьменко.