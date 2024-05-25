В Роскачестве рассказали, как подобрать кондиционер

При выборе кондиционера для квартиры важно учесть несколько ключевых моментов. Во-первых, мощность устройства должна соответствовать размеру помещения, а уровень шума внутреннего блока не должен превышать 25-30 дБ. Кроме того, нужно решить, какой тип кондиционера подходит лучше: сплит-система или моноблок. Эксперты Роскачества предоставили рекомендации по этому вопросу.

Сплит-системы, состоящие из внутреннего и наружного блоков, предлагают более эффективное охлаждение при низком уровне шума. В свою очередь, моноблочные кондиционеры, объединяющие все компоненты в одном корпусе, часто более доступны, но менее эффективны и могут быть шумными.

Роскачество рекомендует выбирать кондиционеры с высоким уровнем энергоэффективности (от A до A++) и изучать отзывы о различных брендах перед покупкой. Важно также убедиться, что модель подходит для конкретного помещения и не вызовет проблем с установкой. Кроме того, полезно обратить внимание на дополнительные функции, такие как режимы охлаждения, обогрева и вентиляции, а также проверить условия гарантии и сервисные услуги, предоставляемые производителем и продавцом.