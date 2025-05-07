В Роскачестве рассказали о защите от SMS-бомбинга

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как защититься от СМС-бомбинга, который может не только создавать неудобства, но и ставить под угрозу персональные данные пользователей. Эта кибератака заключается в массовой рассылке сообщений, часто скрывающихся под видом официальных уведомлений, например, о взломе аккаунта или оформлении кредита. Злоумышленники пытаются вызвать панику у получателя и побудить его передать конфиденциальную информацию через вредоносные ссылки или телефонные звонки.

Как пояснили специалисты, атака обычно сопровождается звонком от человека, который представляется сотрудником сотового оператора и предлагает помощь в «блокировке» атаки. В ходе разговора такие «помощники» могут запросить персональные данные или коды подтверждения, что создаёт угрозу утечки информации и повышает риск взлома аккаунтов. Механизм рассылки сообщений реализуется через специальные программы и онлайн-сервисы, что позволяет злоумышленникам массово отправлять СМС в короткий срок.

Эксперты советуют не паниковать и не предпринимать поспешных действий в момент атаки. Важно блокировать номер отправителя и не сообщать свои личные данные, логины, пароли и коды из сообщений никому, даже если они пытаются связаться с вами во время атаки. Также стоит внимательно отслеживать приходящие сообщения, чтобы не пропустить важную информацию, например, уведомления о входе в аккаунт с нового устройства.