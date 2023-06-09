В Роскомнадзоре дали рекомендации СМИ по информационной безопасности

Медиахолдингам России важно принять правильный организационный подход к защите своих информационных сервисов, чтобы избежать взломов. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин во время конференции «Локальное радио: инновации и перспективы». Он отметил, что безопасность информации основана на технологиях и организации. Технологии обычно уже присутствуют во многих организациях, но проблема заключается в организационном подходе к защите инфраструктуры. Правильное организационное планирование позволит обеспечить безопасность и предотвратить взломы.

Ранее было сообщено о серии хакерских атак на радиостанции в разных регионах России. Министерство по чрезвычайным ситуациям России заявило, что из-за этих атак по радио распространялась ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Однако эти объявления были фейковыми и не соответствовали реальности. Министерство призвало следить за официальными источниками информации. Специалисты, изучающие происходившее, также сообщили РИА Новости, что злоумышленники пытались воздействовать на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ.

В прошлом таким вопросам особого внимания не уделялось, так как не было на то необходимости. Однако в настоящее время ситуация изменилась, и безопасность информационных систем стала особенно актуальной. Это требует серьёзного подхода и грамотной организации процессов защиты. Медиахолдинги должны уделить этому особое внимание, чтобы предотвратить негативные последствия хакерских атак и обеспечить надёжную защиту своих сервисов.