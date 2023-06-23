В Роскомнадзоре рассказали о плюсах и минусах обезличенных персональных данных

По словам Вагнера, обезличенные данные предполагают обработку или преобразование информации, из-за чего в ней отсутствуют прямые идентификаторы, не позволяющие человеку сопоставить их с собой. Но эти данные недоступны для обычных мошенников, а для тех, кто владеет необходимыми вычислительными мощностями, заполучить такую информацию под силу.

Учитывая, что подобные технологии, в том числе нейросети, становятся бесплатными, проблема решается ещё проще. И если раньше обезличивание персональной информации воспринималось как защита пользователя, то сейчас обезличенные данные всё ещё остаются персональными.