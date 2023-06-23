В Роскомнадзоре рассказали о плюсах и минусах обезличенных персональных данных

В Роскомнадзоре рассказали о плюсах и минусах обезличенных персональных данныхХоть и обезличенные, но это всё равно персональные данные
Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал о том, что обезличенные персональные данные хороши для бизнеса, но всё равно несут риски для конфиденциальности рядовых пользователей.
По словам Вагнера, обезличенные данные предполагают обработку или преобразование информации, из-за чего в ней отсутствуют прямые идентификаторы, не позволяющие человеку сопоставить их с собой. Но эти данные недоступны для обычных мошенников, а для тех, кто владеет необходимыми вычислительными мощностями, заполучить такую информацию под силу.
Учитывая, что подобные технологии, в том числе нейросети, становятся бесплатными, проблема решается ещё проще. И если раньше обезличивание персональной информации воспринималось как защита пользователя, то сейчас обезличенные данные всё ещё остаются персональными.
Сейчас Минцифры подготовило проект федерального закона, который как раз позволит обеспечить доступ к этим данным без ущерба для человека, без ущемления его в правах. И самое главное, чтобы доступ к этим данным позволял бы нам как обществу получать нужные технологии, в том числе искусственного интеллекта, а не сервисы интернет-пробивок, где можно за небольшую сумму получить сведения о частной жизни человека.