В Роскомнадзоре рассказали об одномоментной утечке 500 млн данных россиян

Опубликовано 23 февраля 2024, 14:23
1 мин.
В Роскомнадзоре рассказали об одномоментной утечке 500 млн данных россиянЭто практически покрыло объём прошлогодних утечек
Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал, что с января 2024 года в Сеть за раз утекло 500 млн данных российских пользователей. Всего за этот период в Сеть попало 510 млн данных россиян.
© Ferra.ru
По словам Вагнера, в годовом выражении количество случаев утечек увеличилось, но уменьшился их объём. К примеру, в 2023 году РКН выявил 168 утечек персональных данных россиян, а в Сеть попало порядка 300 млн записей. При этом в 2022 году в Сети оказалось около 600 млн записей, а утечек было зафиксировано более 140 случаев.
Но последняя описанная утечка беспрецедентна по своему объёму. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — рассказал Милош Вагнер.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков