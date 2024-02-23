В Роскомнадзоре рассказали об одномоментной утечке 500 млн данных россиян

По словам Вагнера, в годовом выражении количество случаев утечек увеличилось, но уменьшился их объём. К примеру, в 2023 году РКН выявил 168 утечек персональных данных россиян, а в Сеть попало порядка 300 млн записей. При этом в 2022 году в Сети оказалось около 600 млн записей, а утечек было зафиксировано более 140 случаев.

Но последняя описанная утечка беспрецедентна по своему объёму. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — рассказал Милош Вагнер.