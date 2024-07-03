В «Роскосмосе» назвали дату первого пилотируемого пуска к РОС

В 2028 году новый российский космический корабль впервые доставит экипаж на перспективную орбитальную станцию. Это следует из графика, который 2 июля подписал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Первый модуль станции планируется вывести на орбиту в конце 2027 года с помощью ракеты «Ангара-А5М».

График также предполагает запуск универсально-узлового и шлюзового модулей в 2028 году, а базового модуля — в конце 2029 или начале 2030 года. Обслуживать станцию будут модернизированные грузовые корабли «Прогресс-РОС». Первые два года они будут летать с Байконура, а к концу 2029 года планируется переход на запуски с Восточного.

Борисов также подписал контракты на создание станции и космического комплекса с новым пилотируемым кораблём и тяжёлой ракетой-носителем «Ангара». Генеральный график включает в себя лётные испытания, создание ракет-носителей, объектов наземной инфраструктуры и работу научных институтов по сопровождению проекта.