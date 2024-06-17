В Роскосмосе назвали ожидаемое время запуска «Прогресса МС-29»

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-29» прибыл на космодром Байконур. Осенью он отправится к Международной космической станции (МКС), как сообщили в Роскосмосе. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим кораблём запланирован на осень 2024 года.

Специалисты Роскосмоса уже осмотрели корабль и проверили механизм раскрытия панелей солнечных батарей. После этого «Прогресс МС-29» перевели в режим хранения до начала подготовки к запуску. Этот автоматический корабль создан специально для обслуживания орбитальных станций и доставки на МКС различных грузов.

«Прогресс МС» доставляет на МКС топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие. Он также используется для корректировки орбиты станции. Таким образом, «Прогресс МС-29» продолжит традицию надёжных грузоперевозок на орбиту.