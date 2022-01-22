В Роскосмосе объяснили, к чему приведёт отказ в выдаче визы российскому космонавту

По словам представителей Роскосмоса, это ставит под вопрос участие российского космонавта в запланированной на сентябрь 2022 года экспедиции МКС-68. Чуб, входящий в дублирующий экипаж экспедиции, попросту не будет знаком с американским сегментом МКС, что угрожает безопасности всей станции.

Виза необходима российскому специалисту для пятинедельного курса лекций и практических занятий. И если его участие невозможно, то неподготовленный экипаж в космос никто не отправит.

«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — отметили в Роскосмосе.