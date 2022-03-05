В «Роскосмосе» оценили европейскую ракету Ariane 5

В связи с этим Рогозин объяснил возможности тяжёлой ракеты Ariane 5. По мнению чиновника, европейская ракета дорогая и неэффективная, и не подходит для запуска спутников OneWeb.

Также Рогозин оценил ещё одну европейскую ракету Vega, назвав её маломощной и небезопасной, заставляющей «страховщиков держаться за сердце, когда её везут на старт»

Эксперт подчеркнул, что у Европы нет возможностей для замены российского носителя. «Использование существующих разных вариантов контейнеров полезной нагрузки позволяет одновременный запуск не более двух-трёх спутников и размещение до восьми микроспутников. А нужно выводить 30-40 спутников, развозя их на разные орбиты разгонным блоком. Сколько же тогда вам потребуется таких тяжёлых ракет, которые и запускать-то неоткуда, ведь у вас на Куру только один стартовый стол для ракеты Ariane 5», — рассказал руководитель «Роскосмоса».