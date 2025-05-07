В Роскосмосе оценили возможный ущерб от падения космической станции «Космос-482»

Советская автоматическая станция «Космос-482», запущенная в 1972 году к Венере, должна войти в атмосферу Земли 9–10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, отметив, что вероятность причинения ущерба крайне мала. После нештатной работы разгонного блока аппарат не смог выйти на межпланетную траекторию и остался на высокой орбите вокруг Земли. Со временем станция начала снижаться из-за трения о верхние слои атмосферы.

Согласно расчётам, траектория движения аппарата находится под наблюдением как российских, так и зарубежных служб слежения. В Роскосмосе уточнили, что станция весит менее 500 кг, а её размеры сопоставимы с небольшим спутником. Для сравнения, спускаемый аппарат корабля «Союз», на котором возвращаются космонавты, в шесть раз тяжелее. Эти данные, по словам специалистов, позволяют предположить, что большая часть аппарата сгорит при входе в атмосферу, а возможные обломки не представляют серьёзной угрозы.

В корпорации также напомнили, что ежегодно в атмосферу Земли входят тысячи космических объектов. Только в прошлом году таких случаев было зафиксировано почти две тысячи, включая аппараты естественного и искусственного происхождения. Хотя иногда наблюдаются обломки весом более 500 кг, случаи нанесения ущерба крайне редки, а пострадавших среди людей нет. Обломки чаще всего выглядят как яркие метеоры, которые можно увидеть в ночном небе.