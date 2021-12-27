В Роскосмосе отреагировали на запуск самой дорогой орбитальной обсерватории

Как отмечают в зарубежных СМИ, от «Джеймса Уэбба» ждут прорывов по двум главным направлениям: поиски потенциально обитаемых экзопланет и внеземной жизни, а также изучение процессов, которые происходили на раннем этапе жизни Вселенной. Надежду на эти прорывы даёт оборудование JWST — оно способно изучать объекты, которые в 10-100 раз тусклее тех, что видит «Хаббл», и делать снимки в 10 раз чётче.

И вот на днях, в фейсбуке главы пресс-службы «Роскосмоса» было опубликовано поздравление NASA.