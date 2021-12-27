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В Роскосмосе отреагировали на запуск самой дорогой орбитальной обсерватории

И напомнили про совместную с Германией миссией
Дмитрий Струговец, руководитель пресс-службы “Роскосмоса”, поздравил NASA с успешным запуском орбитального телескопа James Webb. Этот телескоп считается самым перспективным и самым дорогим из тех, что покидали пределы нашей планеты.
В Роскосмосе отреагировали на запуск самой дорогой орбитальной обсерватории

Как отмечают в зарубежных СМИ, от «Джеймса Уэбба» ждут прорывов по двум главным направлениям: поиски потенциально обитаемых экзопланет и внеземной жизни, а также изучение процессов, которые происходили на раннем этапе жизни Вселенной. Надежду на эти прорывы даёт оборудование JWST — оно способно изучать объекты, которые в 10-100 раз тусклее тех, что видит «Хаббл», и делать снимки в 10 раз чётче.

И вот на днях, в фейсбуке главы пресс-службы «Роскосмоса» было опубликовано поздравление NASA.

Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ"

Дмитрий Струговец
Руководитель пресс-службы “Роскосмоса”
Источник: Facebook
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