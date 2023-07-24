В «Роскосмосе» пообещали снизить стоимость спутников

«Роскосмос» поставил перед собой две амбициозные цели: снизить стоимость космических аппаратов на 28% и увеличить темпы их производства в четыре раза. Такие планы были представлены исполнительным директором Сергеем Крикалевым на мероприятии в Москве.

Главная задача — сократить риски задержек в производстве и ускорить процесс создания космических устройств с четырёх-восьми лет до всего двух лет. Это позволит госкорпорации значительно увеличить выпуск продукции.

Предварительно, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости перехода к конвейерному производству космических аппаратов, чтобы достичь темпа производства одного аппарата в день. Эти амбициозные меры направлены на усиление позиций отечественной космической отрасли и повышение её эффективности.