В «Роскосмосе» пообещали снизить стоимость спутников

В «Роскосмосе» пообещали снизить стоимость спутниковИ нарастить темпы их производства
В полкорпорации «Роскосмос» рассказали о планах снизить себестоимость производства спутников и нарастить темпы производства на четверть
«Роскосмос» поставил перед собой две амбициозные цели: снизить стоимость космических аппаратов на 28% и увеличить темпы их производства в четыре раза. Такие планы были представлены исполнительным директором Сергеем Крикалевым на мероприятии в Москве.
Главная задача — сократить риски задержек в производстве и ускорить процесс создания космических устройств с четырёх-восьми лет до всего двух лет. Это позволит госкорпорации значительно увеличить выпуск продукции.
Предварительно, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости перехода к конвейерному производству космических аппаратов, чтобы достичь темпа производства одного аппарата в день. Эти амбициозные меры направлены на усиление позиций отечественной космической отрасли и повышение её эффективности.