Наука и технологии
21:45, 16 февраля 2023
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В «Роскосмосе» признали, что не смогут развивать спутниковые группировки без частных компаний

У государства не хватает на это денег

Советник гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов сообщил, что Россия не сможет без частного капитала развивать орбитальные спутниковые группировки, подобные западным. По его словам, в этой сфере необходимо ГЧП — государственно-частное партнёрство.

В «Роскосмосе» признали, что не смогут развивать спутниковые группировки без частных компаний

Фото: Goodfon.ru

Севастьянов объяснил, что у государства нет достаточного для этих целей объёма денег. Он отметил, что из 5500 космических аппаратов в мире, 4000 — частные. А достигнуто такое количество коммерческих спутников за счёт законодательно закреплённых возможностей входа в отрасль частного капитала.

Без ГЧП, мне кажется, мы сегодня не разовьём орбитальную группировку. У государства нет достаточных средств, чтобы иметь группировки, как за рубежом.

Николай Севастьянов
Советник гендиректора «Роскосмоса»
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