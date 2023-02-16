В «Роскосмосе» признали, что не смогут развивать спутниковые группировки без частных компаний

Севастьянов объяснил, что у государства нет достаточного для этих целей объёма денег. Он отметил, что из 5500 космических аппаратов в мире, 4000 — частные. А достигнуто такое количество коммерческих спутников за счёт законодательно закреплённых возможностей входа в отрасль частного капитала.