В «Роскосмосе» признали, что не смогут развивать спутниковые группировки без частных компаний

21:45, 16 февраля 2023
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В «Роскосмосе» признали, что не смогут развивать спутниковые группировки без частных компанийУ государства не хватает на это денег
Советник гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов сообщил, что Россия не сможет без частного капитала развивать орбитальные спутниковые группировки, подобные западным. По его словам, в этой сфере необходимо ГЧП — государственно-частное партнёрство.
Фото: Goodfon.ru
Севастьянов объяснил, что у государства нет достаточного для этих целей объёма денег. Он отметил, что из 5500 космических аппаратов в мире, 4000 — частные. А достигнуто такое количество коммерческих спутников за счёт законодательно закреплённых возможностей входа в отрасль частного капитала.
Без ГЧП, мне кажется, мы сегодня не разовьём орбитальную группировку. У государства нет достаточных средств, чтобы иметь группировки, как за рубежом.
Николай Севастьянов
Советник гендиректора «Роскосмоса»