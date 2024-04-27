В «Роскосмосе» рассказали, как прошёл первый в 2024 году выход в открытый космос

Вчера космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб впечатлили высоким профессионализмом во время своей работы в открытом космосе. Они закончили свои задачи на два часа раньше, чем было запланировано. Это был первый выход в космос в 2024 году, и они справились с ним за 4 часа 36 минут, вместо запланированных 6 часов 36 минут.

На пресс-конференции, посвящённой Международному научно-просветительскому фестивалю «Ю. А. Гагарин — Герой нашего времени», Олег Скрипочка отметил успех своих коллег и выразил уверенность в их высокой квалификации и эффективности работы. Он также поздравил их с завершением задачи и пожелал успешного продолжения полёта.

Во время выхода в космос космонавты выполнили различные задачи, включая развёртывание радиолокатора и установку экспериментальной аппаратуры на внешней поверхности модулей. По словам инженера Дмитрия Ахмерова, они работали с опережением плана, а их скорость и качество работы свидетельствовали о хорошем самочувствии.