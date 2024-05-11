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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 19:45
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В Роскосмосе рассказали, как солнечные вспышки повлияли на работу МКС

Коррекция орбиты не потребуется, добавили в ведомстве
Эксперты Роскосмоса рассказали, как рекордные магнитные бури отразились на работе МКС
В Роскосмосе рассказали, как солнечные вспышки повлияли на работу МКС
© ferra.ru

Мощные выбросы на Солнце, вызвавшие сильную геомагнитную бурю на Земле, не повлияли на работу Международной космической станции, и коррекция её орбиты не требуется, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Несмотря на мощные выбросы солнечного вещества, которые продолжают вызывать геомагнитную бурю на Земле, МКС функционирует нормально. Напомним, что буря 11 мая достигла высшего уровня G5, чего не наблюдалось с 2005 года.