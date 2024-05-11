В Роскосмосе рассказали, как солнечные вспышки повлияли на работу МКС

Мощные выбросы на Солнце, вызвавшие сильную геомагнитную бурю на Земле, не повлияли на работу Международной космической станции, и коррекция её орбиты не требуется, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Несмотря на мощные выбросы солнечного вещества, которые продолжают вызывать геомагнитную бурю на Земле, МКС функционирует нормально. Напомним, что буря 11 мая достигла высшего уровня G5, чего не наблюдалось с 2005 года.