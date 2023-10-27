В Роскосмосе рассказали, какие корабли будут летать к новой орбитальной станции

Транспортные корабли «Союз» не будут частью Российской орбитальной станции (ОС). Главный конструктор ОС, Владимир Кожевников, заявил, что «Союз С» продолжит служить для Международной космической станции (МКС), их использование на ОС не предусмотрено.

Транспортировка к ОС будет осуществляться с помощью пилотируемых транспортных кораблей (ТК) с космодрома Восточный и модернизированных грузовых кораблей «Прогресс-ОС» с Байконура. Подготовка ТК должна идти параллельно, и к 2027 году они будут готовы к запуску.

Ранее была информация о планах использования «Союзов» и «Прогрессов» на начальных этапах ОС. Однако теперь ОС планирует полагаться на ТК и другие средства для обеспечения транспорта и обслуживания станции.