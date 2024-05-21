В Роскосмосе рассказали, какой груз «Прогресс МС-27» доставит на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» отправится на Международную космическую станцию (МКС), с более чем 2 500 кг различных грузов. В их числе гиперспектрометр, предназначенный для съёмки земной поверхности в рамках эксперимента «Ураган». Об этом сообщили в Роскосмосе.

На борту «Прогресса МС-27» находится 2 504 кг грузов. Из них 1 290 кг составляют аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежда, питание, медицинские и санитарные средства для экипажа 71-й длительной экспедиции. Также корабль везёт 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Гиперспектрометр, который доставит «Прогресс МС-27», будет установлен на иллюминаторе служебного модуля «Звезда». Он поможет решать задачи в интересах экологии, сельского, лесного и водного хозяйства, а также мониторить различные чрезвычайные ситуации. Также на станцию отправятся материалы для экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет» и «Пилот-Т». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 30 мая.