В Роскосмосе рассказали, когда отправят в космос космонавтов-новобранцев

Недавно «Роскосмос» объявил о наборе новых космонавтов. Их подготовка займёт около 6 лет, как сообщил глава «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Время подготовки космонавтов может варьироваться, зависит от их индивидуальных способностей и программы. В прошлом бывали случаи, когда с момента прихода в отряд до полёта проходило и более 10 лет. Однако предыдущий набор космонавтов, проведённый в 2018 году, уже активно приступил к работе в составе экипажей.

Изначально, во времена Гагарина, подготовка космонавтов была значительно короче, чем сейчас. Однако с развитием более сложной техники и увеличением задач, подготовка разделилась на несколько этапов. Сначала идёт общекосмическая подготовка, затем более детальное изучение конкретного корабля или станции, а затем — подготовка в составе экипажа, которая занимает около полутора лет.

Сдача около ста экзаменов, проверяющих детальные знания систем и умение реагировать на возможные отказы, занимает примерно 2-3 года, и в итоге полный процесс подготовки космонавтов выходит около 6 лет.