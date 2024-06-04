В Роскосмосе рассказали, когда завершится постройка лунной станции

Международную научную лунную станцию планируют завершить к 2036 году, рассказал замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Цель станции — проведение многоцелевых научных исследований для изучения и использования Луны.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании этой станции. В рамках лунной программы на Луну отправятся автоматические станции «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Эти миссии должны испытать ключевые технологии, чтобы затем приступить к строительству комплекса исследовательских средств, управляемых удалённо.

Такие шаги помогут подготовиться к следующему этапу освоения Луны. В дальнейшем это может открыть новые возможности для научных открытий и использования лунных ресурсов.