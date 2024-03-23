В «Роскосмосе» рассказали о переносе возвращения космонавтов с МКС

Космический корабль «Союз МС-24» с пилотом из России и астронавтом из Беларуси вернётся с Международной космической станции не 2 апреля, а 6 апреля. Эту информацию подтвердила пресс-служба «Роскосмоса» после заседания государственной комиссии. Полет космонавтов должен был начаться 21 марта, но был отложен из-за автоматической отмены запуска. Новая дата запуска ракеты назначена на 23 марта.

Возвращение космонавтов, включая представителя Беларуси и астронавта из NASA, запланировано на 6 апреля. Эти космонавты отправятся на МКС на корабле «Союз МС-25», запуск которого перенесли на 23 марта на космодроме Байконур. Астронавт Лорал О’Хара находится на станции с сентября 2023 года и была частью основного экипажа «Союза МС-24».

Отмена запуска «Союза МС-25», где на борту были космонавты из России, Беларуси и США, произошла из-за проблем с химическим источником тока. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал просадку напряжения как причину отмены.