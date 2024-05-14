В «Роскосмосе» рассказали о планах использовать МКС после 2028 года

Россия планирует использовать МКС до 2028 года, а возможно, и дольше, сказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Он уточнил, что решение о продлении зависит от обстоятельств и целесообразности.

МКС будет функционировать до 2030 года по соглашению с международными партнёрами, а правительство России продлило срок до 2028 года. Хотя ранее было заявлено о возможном выходе России из проекта после 2024 года, решение остаётся открытым. Господин Борисов предположил, что российский аналог МКС будет готов к 2032 году.