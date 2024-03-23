В «Роскосмосе» рассказали о причинах переноса запуска «Союза МС-24»

Запуск ракеты с кораблём «Союз МС-25» был отменён из-за сбоя в электроснабжении, об этом сообщил Юрий Борисов, глава «Роскосмоса». Космонавты временно покинули ракету и продолжат подготовку к запуску. Новая дата запуска назначена на 23 марта.

Ситуация с сбоем в электроснабжении возникла на заключительном этапе подготовки перед запуском. Причину выявили на заседании Государственной комиссии. Экипаж вернулся для снятия скафандров и продолжения подготовки.

На космодроме Байконур отменили запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» из-за проблем с электроснабжением. В состав экипажа входят космонавты из России, Беларуси и США.