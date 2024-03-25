В Роскосмосе рассказали о следующем запуске ракеты к МКС

В июне запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-27» к Международной космической станции (МКС), как сообщили в Роскосмосе. «Прогресс МС» — это специальный российский корабль, который предназначен для снабжения МКС различными грузами, такими как топливо, научное оборудование, кислород, вода и продовольствие, а также для корректировки её орбиты. Он создавался специально для обслуживания орбитальных станций и играет важную роль в работе МКС.