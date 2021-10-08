В Роскосмосе рассказали о военной опасности спутников Илона Маска для России

По словам Рогозина, такие аппараты будут размещаться всё в большем количестве, и в любой момент их можно превратить из средств связи в систему для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.

Чиновник подчеркнул, что сейчас на околоземной орбите находится 1,8 тысяч спутников Starlink, затем будет выведено ещё 17 тысяч, а в последствии ещё 42 тысячи аппаратов. Также Рогозин отметил, что подобные процессы рано или поздно могут быть использованы США в военных целях.

«Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия — $20 млрд — на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их "перепрошивкой" полётного задания уже в самом полёте, могут использоваться для управления спецназом, агентурной сетью, производить разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет», — заявил Рогозин в эфире Первого канала.