В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков спутника Intelsat-33e

«Роскосмос» сообщает, что в области орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e обнаружили 80 обломков. Госкорпорация предупреждает, что эти фрагменты могут представлять опасность для других космических аппаратов. Как сказано в сообщении, с учётом текущего положения обломков можно сделать вывод о потенциальной угрозе для всех действующих спутников, включая тех, что находятся под управлением «Роскосмоса».

Поиск новых обломков спутника Intelsat-33e продолжается. В «Роскосмосе» уточнили, что в будущем все обнаруженные объекты космического мусора будут учитывать при расчётах возможных сближений с российскими спутниками. Ближайшими к разрушенному Intelsat-33e являются «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л».

Обломки Intelsat-33e впервые заметили 19 октября. А 21 октября «Роскосмос» сообщил о том, что рядом с разрушенным спутником нашли 20 неопознанных космических объектов. Напомним, Intelsat-33e был выведен на орбиту в августе 2016 года и используется для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Азии и Австралии. Спутник принадлежит американской компании Intelsat.