В Роскосмосе рассказали, от чего зависит дата выхода России из проекта Международной космической станции

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В Роскосмосе рассказали, от чего зависит дата выхода России из проекта Международной космической станцииЭто позволит говорить о более точных сроках реализации инициативы
В июле новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, когда же стоит ожидать выхода России из проекта МКС.
Тогда речь шла о сроках, которые он лаконично назвал «после 2024 года». При этом сейчас появилась информация, как именно стоит воспринимать подобное высказывание. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
Он же заявил, что конкретная дата выхода России из проекта определяется его техническим состоянием:
После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа её технического состояния.
Сергей Крикалёв
Напомним, что также в июле с поста руководителя Роскосмоса ушёл Дмитрий Рогозин.