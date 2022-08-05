В Роскосмосе рассказали, от чего зависит дата выхода России из проекта Международной космической станции

Тогда речь шла о сроках, которые он лаконично назвал «после 2024 года». При этом сейчас появилась информация, как именно стоит воспринимать подобное высказывание. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

Он же заявил, что конкретная дата выхода России из проекта определяется его техническим состоянием: