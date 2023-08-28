В Роскосмосе рассказали, почему микротрещины обшивки МКС так сложно предотвратить

Течи на Международной космической станции (МКС), вызванные микротрещинами, представляют собой сложную проблему, которую сложно обнаружить в краткосрочной перспективе. Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев объяснил, что давление в станции меняется по многим факторам, таким, как температура, влажность, потребление кислорода и выбросы углекислого газа, и эти изменения на графиках нельзя назвать явными индикаторами утечек.

Утечки на МКС могут происходить из-за микротрещин, которые сейчас пока невозможно обнаружить сразу. На графиках изменений давления виден лишь плавающий паттерн, и чтобы заметить даже небольшое отклонение, потребуется много времени. Традиционные методы поиска течей, такие как течеискатели, неэффективны в данном случае.

Однако причины микротрещин пока остаются неясными. Учёные утверждают, что это не усталостные трещины, так как области, где обнаружены утечки, не являются местами максимальной нагрузки. Поэтому поиск источника этих проблем остаётся актуальным вопросом. Для устранения микротрещин были попробованы различные методы, такие как покрытие специальной липкой лентой и использование герметиков, но проблемы не были полностью устранены, и исследователи продолжают искать эффективные способы решения этой проблемы.