В «Роскосмосе» разработали проект системы «Млечный путь»

«Роскомос» подготовил федеральный проект системы обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». В настоящее время госкорпорация согласовывает его с другими ведомствами.

Cистема «Млечный путь» будет предупреждать об опасных ситуациях в космическом пространстве близ Земли. Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент — группировку спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на 2027 год.

В апреле создание системы «Млечный путь» одобрил президент России Владимир Путин.