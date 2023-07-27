17:00, 27 июля 2023
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В «Роскосмосе» разработали проект системы «Млечный путь»Сейчас его согласовывают
Новая российская система телескопов и спутников «Млечный путь» будет следить за возникновением опасных ситуаций в пространстве рядом с Землей.
«Роскомос» подготовил федеральный проект системы обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». В настоящее время госкорпорация согласовывает его с другими ведомствами.
Cистема «Млечный путь» будет предупреждать об опасных ситуациях в космическом пространстве близ Земли. Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент — группировку спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на 2027 год.
В апреле создание системы «Млечный путь» одобрил президент России Владимир Путин.