В Роскосмосе создали карту распределения ресурсов по России

Госкорпорация «Роскосмос» завершила первый этап амбициозного проекта «Цифровая Земля», преобразовав в цифровую карту всю Российскую Федерацию. Эта карта включает в себя информацию о хозяйственной деятельности и состоянии природных ресурсов по всей стране. Проект предполагает предоставление региональным властям информационных продуктов на основе данных из космических снимков и искусственного интеллекта в различных областях, включая лесное и сельское хозяйство, строительство, недропользование, экологию и чрезвычайные ситуации.

За первый год применения геосервисов осуществлён всеохватный мониторинг всей страны, что позволило получить детальную информацию о каждом регионе, включая активы и ресурсы. В течение 2022–2023 годов были собраны данные о различных объектах, таких как добыча полезных ископаемых, строительство, вырубка лесов, и географические параметры водных объектов и лесных массивов.

Данные из космических снимков ценятся по всему миру и активно используются как государственными, так и коммерческими организациями. Аналитическая информация, создаваемая на основе этих данных и машинного обучения, становится мощным инструментом для планирования и управления территорией.

Ознакомиться с картой можно по ссылке