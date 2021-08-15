В Роскосмосе выяснили происхождение дыры в корпусе «Союза»

По словам представителей госкорпорации, исключено происхождение отверстий на Земле, корабль не прошёл бы тестирование в вакуумной камере. Всего пытались просверлить 8 отверстий, а судя по отскокам сверла, делали это в условиях невесомости, т.е. в космосе. Одно отверстие пытались сделать в шпангоуте корабля, это говорит о том, что сверлил человек, не знакомый с устройством «Союза МС-09».

Отмечается, что российские космонавты сразу же согласились пройти проверку на полиграфе, тогда как американская сторона отказалась. При этом россияне не получили возможности исследовать инструменты и свёрла с МКС на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза».